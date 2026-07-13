Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Landkreis Böblingen: zwei Tatverdächtige nach Einbruchsserie in Schulen in Haft

Ludwigsburg (ots)

Zwei 17 und 19 Jahre alte Männer sitzen seit vergangenem Freitag (10.07.2026) in Untersuchungshaft. Ihnen wird zur Last gelegt, für eine Serien von Einbrüchen in mehrere Schulen im Landkreis Böblingen verantwortlich zu sein. Dabei sollen sie Diebesgut im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet und einen Sachschaden in etwa gleicher Höhe verursacht haben.

Den beiden Tatverdächtigen wurde eine Verkehrskontrolle zum Verhängnis, die eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen am Freitag (10.07.2026) gegen 00:45 Uhr durchgeführt hat. Die Beamten stoppten in Böblingen einen Opel, um Fahrzeug und Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Im Zuge der Maßnahme stellten die Beamten im Fahrzeug potenzielles Einbruchswerkzeug sowie ein Schreiben mit dem Briefkopf eines Böblinger Gymnasiums fest. Daraufhin überprüfte eine zweite Streifenwagenbesatzung besagtes Gymnasium in der Triberger Straße und bemerkte offenkundig frische Einbruchsspuren. Es stellte sich heraus, dass in dem Schulgebäude mehrere Räume durchwühlt und mehrere hundert Euro Bargeld entwendet worden waren.

Die beiden Insassen des Opel wurden aufgrund der Feststellungen vorläufig festgenommen. Auf richterliche Anordnung wurden die Wohnanschriften der beiden 17 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen durchsucht. Dabei fanden Einsatzkräfte der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zahlreiche Gegenstände wie beispielsweise Laptops und Tablets, die zweifelsfrei zurückliegenden Einbrüchen in Schulen zuzuordnen waren. Nach bisherigem Ermittlungsstand stehen die Tatverdächtigen im Verdacht, seit Anfang Juni 2026 für mindestens neun Einbrüche in Schulen in den Bereichen Böblingen und Holzgerlingen, aber auch Waldenbuch und Weil im Schönbuch verantwortlich zu sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die Tatverdächtigen am 10.07.2026 einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die beiden, setzte sie in Vollzug und wies die jungen Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

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