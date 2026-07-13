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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kornwestheim: mutmaßliche Drogenhändler in Haft

Ludwigsburg (ots)

Nach monatelangen Ermittlungen ist es der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gelungen, zwei Tatverdächtige wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln zu überführen. Die beiden 43 und 35 Jahre alten Männer gerieten aufgrund von Hinweisen ins Visier der Ermittler. Am vergangenen Montag (06.07.2026) wurden die Tatverdächtigen mit ihrem Fahrzeug in Remseck am Neckar von Einsatzkräften angehalten und kontrolliert. Dabei wurden im Fahrzeug rund 100 Gramm Kokain, mehrere tausend Euro Bargeld sowie verschiedene Waffen sichergestellt. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurde bei dem 43-Jährigen weiters Bargeld in fünfstelliger Höhe aufgefunden, bei dem es sich mutmaßlich um Geld aus Drogengeschäften handelt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am 07.07.2026 einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle, setzte sie in Vollzug und wies den 43-jährigen griechischen Staatsangehörigen und den 35-jährigen Tunesier in Justizvollzugsanstalten ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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