Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Betrüger auf Online-Verkaufsportal am Werk

Ludwigsburg (ots)

Ein 45 Jahre alter Gerlinger hatte einen Artikel auf einer Verkaufsplattform im Internet inseriert. Als sich am Samstag (11.07.2026) ein vermeintlicher Interessent meldete, bat dieser um Bezahlung direkt über die Verkaufsseite. Als der 45-Jährige daraufhin per E-Mail einen Link erhielt, klickte er diesen an und gab neben seinen Online-Banking-Zugangsdaten auch seine Mobilfunknummer an.

In einem darauffolgenden Telefonat brachte der unbekannte Täter den Mann durch geschickte Gesprächsführung dazu, zwei Überweisungen in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags per PushTAN zu autorisieren.

Als der Betrug auffiel, erstattete der 45-Jährige Anzeige bei der Polizei.

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