Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen

Bietigheim-Bissingen

Sachsenheim: Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Verfolgungsfahrt mit einem unbekannten Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz wurde am 09.07.2026 gegen 16:00 Uhr nach Markgröningen-Unterriexingen gerufen, da Zeugen dort eine unbekannte Person mit einem Motorrad ohne Kennzeichen beobachtet hatten, die in Richtung Bietigheim-Bissingen-Untermberg unterwegs war. Die Polizeistreife schloss auf der Kreisstraße 1684 auf das dort fahrende Motorrad auf, um den unbekannten Lenker einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser gab beim Erkennen des Streifenwagens Gas und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln vor der Polizei. Die Flucht führte über die Kreisstraße 1684 nach Untermberg und von dort auf die Landesstraße 1110 in Richtung Sachsenheim. Kurz vor dem Ortseingang Großsachsenheim kürzte der Unbekannte über einen Feldweg in Richtung Landesstraße 1141 ab und lenkte von dort über die Kreisstraße 1639 nach Oberriexingen. Dort fuhr er mit weiterhin überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet, wo er auch über einen Fußgängerüberweg raste und dort eine unbekannte Frau mit einem Kind gefährdete. Aus Sicherheitsgründen brach die Streifenwagenbesatzung die Verfolgung ab und verlor den Motorradfahrer schließlich aus den Augen. Eine Fahndung im Nahbereich erbrachte keine Anhaltspunkte auf die Maschine oder ihren Fahrer.

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz hat die Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachten konnten oder gar von der grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise des Unbekannten gefährdet wurden. Insbesondere die noch unbekannte Frau, die mit einem Kind zu Fuß in einem Wohngebiet in Oberriexingen unterwegs war und im Bereich eines Fußgängerüberwegs von dem Motorradfahrer gefährdet wurde, wird um Rückmeldung unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell