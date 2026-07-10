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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Herrenberg: mutmaßlicher Rauschgifthändler in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Seit dem 02.07.2026 befindet sich ein 54-Jähriger in Untersuchungshaft, dem der unerlaubte Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln zur Last gelegt wird.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Herrenberg stoppte am 01.07.2026 gegen 16:30 Uhr auf der Bundesstraße 296 in Herrenberg einen Mercedes, um das Fahrzeug und seinen Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Im Zuge der Verkehrskontrolle warf der 54-Jährige eine Tüte mit weißem Pulver aus dem Fenster der Fahrertür, was jedoch von den Einsatzkräften beobachtet wurde. Eine Untersuchung des Pulvers ergab, dass es sich dabei mutmaßlich um knapp 20 Gramm Kokain handelte.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am 02.07.2026 einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 54-jährigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, setzte ihn in Vollzug und wies den italienischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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