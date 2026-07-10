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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 38-Jährige belästig und verletzt Gäste eines Cafés

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend (09.07.2026) gegen 19:00 Uhr war eine 38-Jährige in der Bronngasse in Herrenberg unterwegs, wo sie sich ungefragt zu Gästen im Außenbereich eines Eiscafés an den Tisch setzte und diese belästigte. Ein 63 und 64 Jahre altes Ehepaar fühlte sich davon gestört und wechselte den Tisch. Daraufhin ging die Tatverdächtige plötzlich auf die 63-jährige Frau und den 64 Jahre alten Mann los, schlug auf beide ein, zerriss die Oberbekleidung ihrer Opfer und zerstörte mehrere Eisbecher und Geschirr auf den Tischen der Außenbewirtschaftung. Die 64-Jährige stürzte bei dem Angriff zu Boden und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Die 38-Jährige wurde schließlich von Passanten festgehalten und der zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizei überstellt. Die Tatverdächtige, die sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in Gewahrsam genommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die beiden Angegriffenen wurden leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen aufgenommen (07032 2708-0, herrenberg.prev@polizei.bwl.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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