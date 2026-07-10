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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: zwei Fahrradfahrer bei Kollision verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 13-Jähriger war am Donnerstagmittag (09.07.2026) gegen 14:25 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem befestigten Wirtschaftsweg aus Ditzingen kommend in Fahrtrichtung Ditzingen-Hirschlanden unterwegs. Dort überholte er links einen noch unbekannten, langsameren Fahrradfahrer und war im Begriff, sich anschließend wieder am rechten Wegrand einzuordnen. Zeitgleich kam von hinten ein 49-Jähriger auf seinem Fahrrad angefahren, der zunächst ebenfalls den langsameren Radfahrer links überholt hatte und anschließend rechts an dem 13-Jährigen vorbeifahren wollte. Dabei kam es zur seitlichen Kollision der beiden Radfahrer, die beide stürzten und auf dem Asphalt aufschlugen. Während der 13-Jährige nur leicht verletzt wurde, zog sich der 49-Jährige, der das Kind hatte rechts überholen wollen, schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Unfallzeugen, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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