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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Mit über drei Promille und ohne Führerschein in Verkehrsunfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Blutentnahme und einem verursachten Sachschaden von rund 14.000 Euro endete am Donnerstagabend (09.07.2026) gegen 19:00 Uhr die Fahrt eines 55-jährigen Peugeot-Lenkers in Sersheim. Der Fahrzeuglenker befuhr die Horrheimer Straße aus Richtung Horrheim kommend in Richtung Vaihinger Straße. Mutmaßlich, da er unter dem Einfluss von Alkohol stand, kam er mit seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn zu weit nach rechts und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai mehrere Meter nach vorne geschoben. Anschließend setzte der 55-Jährige für kurze Zeit seine Fahrt fort und streifte einen weiteren geparkten VW. Alarmierte Beamte konnten den 55-Jährigen an der Unfallstelle feststellen. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten beim Peugeot-Lenker starken Alkoholgeruch war, ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,2 Promille. Der 55-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde bekannt, dass der 55-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sowohl der Peugeot als auch der Hyundai waren nicht mehr fahrbreit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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