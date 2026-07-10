Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Schadensträchtiger Verkehrsunfall in der Stammheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 120.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (09.07.2026) gegen 20:40 Uhr in der Stammheimer Straße (Kreisstraße 1693) in Möglingen ereignete. Ein 25-jähriger Lenker eines Ford-Transporters befuhr die Stammheimer Straße in Richtung Landesstraße 1140. An einer Engstelle unterschätzt der 25-Jährige mutmaßlich die Entfernung zu einem entgegenkommenden Fahrzeug und wich nach rechts aus. Hierbei prallt er mit seinem Fiat gegen einen am Fahrbahnrand geparkten hochpreisigen Mercedes. Durch die Wucht der Kollision wurde der Mercedes auf einen geparkten Toyota geschoben. Der 25-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, er wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst versorgt. Sowohl der Transporter als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Stammheimer Straße im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden.

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