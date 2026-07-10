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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Freitagmorgen (10.07.2026) gegen 02:20 Uhr in eine Gaststätte in der Weinstraße in Besigheim ein. An einer Türe zum Lagerraum machten sich die Täter zunächst zu schaffen und hebelten diese brachial auf. Hierdurch löste ein Alarm aus, welcher die Täter mutmaßlich ohne Beute in die Flucht schlug. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen fahndete nach den Tätern, jedoch ohne Erfolg. Der Polizeiposten Besigheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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