Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Eine schwerverletzte und zwei leichtverletzte Personen sowie rund 740.000 Euro Sachschaden nach Brand in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Donnerstag (09.07.2026) gegen 16:40 Uhr in die Rudolf-Diesel-Straße nach Holzgerlingen aus, nachdem in einem Firmengebäude ein Brand gemeldet worden war. Nach ersten Erkenntnissen kam es mutmaßlich beim Befüllen einer Sauerstoffflasche zu einer Verpuffung, hierdurch geriet im weiteren Verlauf das Firmengebäude in Brand. Durch das Feuer erlittet ein 46-Jähriger schwere Verletzungen, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der Brand wurde durch ein Großaufgebot an Wehrkräften zügig bekämpft und gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 740.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Rauchentwicklung musste der Bahnverkehr der angrenzenden Schönbuchbahn zeitweise eingestellt werden. Die in der Nähe befindlichen Bundesstraße 464 war durch den Rauch nur leicht beeinträchtigt und musste dadurch nicht gesperrt werden.

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