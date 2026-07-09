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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Jugendlicher aus noch unbekannten Gründen schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen für einen unklaren Sachverhalt, der sich vermutlich bereits am Dienstag (07.07.2026) zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr in Ludwigsburg ereignet hat. Ein 17-Jähriger war am Abend zuvor bei einer Sportveranstaltung in Ludwigsburg-Oßweil und war mutmaßlich mit dem Fahrrad auf der Heimfahrt in Richtung Ludwigsburg-Hoheneck. Gegen 00:45 Uhr rief er seinen Vater an, bat um Hilfe und übermittelte seinen Standort über Handy. Der Vater fand seinen Sohn schließlich in der Schlossstraße vor dem Residenzschloss, wo er auf Höhe der Schlosswache blutverschmiert und mit Verletzungen im Grünstreifen lag. Bei ihm lag auch sein stark beschädigtes Fahrrad. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Jugendliche selbst hat keine Erinnerung daran, was passiert ist und wie die Verletzungen entstanden sind. Derzeit sind sowohl ein tätlicher Angriff, als auch ein Sturz mit dem Fahrrad nicht auszuschließen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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