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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Motorroller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter stahlen am Mittwoch (08.07.2026) zwischen 07.30 Uhr und 17.20 Uhr einen Motorroller des Herstellers Piaggio, der vor einer Garage in der Straße "Hofpfad" in Schwieberdingen abgestellt war. Das Kleinkraftrad dürfte einen Wert von rund 500 Euro haben.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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