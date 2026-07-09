Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Hohenhaslach: Flächenbrand durch landwirtschaftliche Arbeiten

Ludwigsburg (ots)

Ein 56-Jähriger war am Mittwoch (08.07.2026) gegen 11:45 Uhr in Sachsenheim-Hohenhaslach im Bereich der Straße "Im Steigle" mit seinem Traktor unterwegs, um landwirtschaftliche Arbeiten mit einem Mulchgerät auszuführen. Dabei kam es mutmaßlich durch einen sich in dem Gerät verfangenden Draht zu Funkenflug, wodurch sich das trockene Gras entzündete. Das Feuer griff auf einen angrenzenden Weinberg über, so dass bis zum Löschen durch die Feuerwehr insgesamt rund 1.000 Quadratmeter Wiese und Weinberg abbrannten. Verletzt wurde dabei niemand, die Höhe des durch den Brand entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

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