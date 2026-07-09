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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Rollerfahrer touchiert Audi und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (08.07.2026) gegen 17.00 Uhr in Ludwigsburg ereignete.

Zwei noch unbekannte Personen, möglicherweise Jugendliche, fuhren mit einem Motorroller die Straßenäcker von der Monrepostraße kommend entlang. Der Fahrer soll auf Höhe der Bushaltestelle "Bissinger Straße" dort stehenden Personen zugewunken haben. Dabei geriet er mutmaßlich auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen dort fahrenden Audi eines 60-Jährigen. Anschließend fuhren die Unbekannten mit dem weißen Motorroller weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Ludwigsburg die Tel. 07141 18-5353 sowie die E-Mail-Adresse ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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