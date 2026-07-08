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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 48-Jähriger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich im Zuge einer handgreiflichen Auseinandersetzung erlitt ein 48 Jahre alter Mann am frühen Mittwoch (08.07.2026) gegen 00.30 Uhr in Bietigheim-Bissingen schwere Verletzungen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt der Mann sich in einer Gaststätte am Bahnhof auf und geriet in Streit mit einem 30-Jährigen. Dieser Streit mündete in Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der 30-Jährige den 48-Jährigen mit einem noch unbekannten Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben soll.

Der 48-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beim Eintreffen der Polizei war der 30-Jährige nicht mehr vor Ort, konnte aber im Zuge von Fahndungsmaßnahmen wenig später vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hierfür stehen die Tel. 07142 405-0 sowie die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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