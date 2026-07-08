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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg/Sachsenheim: Betrüger am Werk

Ludwigsburg (ots)

Einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters erhielt eine 42 Jahre alte Ludwigsburgerin am Dienstag (07.07.2026) gegen 19.15 Uhr. Der Anrufer machte ihr glaubhaft, dass unberechtigte Überweisungen von ihrem Konto festgestellt worden seien, die er rückgängig machen könne. Dabei brachte er die Frau dazu, mehrere TAN-Freigaben zu erteilen und ihre Konto-Zugangsdaten preiszugeben. Parallel erhielt die 42-Jährigen mutmaßlich gefälschte SMS-Nachrichten, vermeintlich von ihrer Bank. Schließlich gelang es dem Täter so, die Frau um mehrere Tausend Euro zu betrügen, die von ihrem Konto abgebucht wurden.

Ebenfalls einen betrügerischen Anruf erhielt eine Seniorin aus Sachsenheim-Ochsenbach am Dienstag (07.07.2026) gegen 15 Uhr. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und suggerierte der Frau, dass ihr Hab und Gut in Gefahr sei, da Einbrecher unterwegs seien. Um dieses zu sichern käme ein Kollege vorbei.

Gegen 17 Uhr erschien ein noch unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Seniorin und nahm Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entgegen. Er wird als etwa 25 Jahre alt, groß und schlaksig, mit schwarzen Haaren und Dreitagebart beschrieben. Er dürfte zu Fuß im Bereich der Ortsmitte unterwegs gewesen sein.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt in diesem Fall die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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