Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Trickdiebstahlsmasche "falsche Telekommitarbeiter" - Kriminalpolizei nimmt bundesweit agierende Tatverdächtige fest

Ludwigsburg (ots)

Vergangene Woche, am 2. Juli 2026, nahm die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unterstützt durch Einsatzkräfte eines Mobilen Einsatzkommandos zwei 37 und 39 Jahre alte Männer im Münchner Stadtteil Ramersdorf-Perlach fest. Die beiden werden verdächtigt, bundesweit an einer Vielzahl von Trickdiebstahlstaten beteiligt gewesen zu sein.

Gemeinsam mit weiteren Tatverdächtigen sollen sie seit Mitte des Jahres 2025 vermutlich bundesweit gezielt ältere Personen bestohlen haben. Sie sollen sich regelmäßig als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens (Telekom) ausgegeben und Störungen der Telefonleitungen vorgetäuscht haben. In zwei Fällen dürften die Tatverdächtigen vorgegeben haben, als Angestellte der Stadtwerke Überprüfungen in den Wohnungen durchführen zu müssen. Die Seniorinnen und Senioren baten die Männer, die sich für ihre Taten explizit seriös gekleidet und auch vermeintliche technische Geräte mitgeführt haben sollen, hierauf herein. Aus den Wohnungen sollen die Männer dann insbesondere Bargeld und Schmuck in etwa sechsstelligem Gesamtwert gestohlen haben.

Umfangreiche Ermittlungen brachte die Kriminalpolizei auf die Spur der Tatverdächtigen. Die 37 und 39 Jahre alten Tatverdächtigen mit kosovarischer und deutscher Staatsangehörigkeit konnten am 2. Juli 2026 in Ramersdorf-Perlach auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen werden. Im weiteren Verlauf beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls gegen die Festgenommenen, worauf sie am 3. Juli einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt wurden. Dieser erließ Haftbefehle gegen die Männer, setzte diese in Vollzug und wies beide Tatverdächtige in Justizvollzugsanstalten ein. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen in Rheinland-Pfalz wurden Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden.

Die Ermittlungen, auch zu weiteren Taten und Mittätern, dauern an.

Den Tatverdächtigen wird derzeit eine Vielzahl von Taten in Baden-Württemberg, München und Mainz zur Last gelegt. Mehrere in Baden-Württemberg registrierte Taten ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Die ursprünglich dazu veröffentlichten Pressemitteilungen sind hier chronologisch aufgeführt:

Sindelfingen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6040104 Ludwigsburg und Ditzingen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6135435 Leonberg: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6134240 (Der zweite Fall aus der Waldenbucher Straße in Böblingen konnte den vier Tatverdächtigen nicht zugeordnet werden.) Böblingen und Sindelfingen:https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6181375 Herrenberg: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6234605

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