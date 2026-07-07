Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: 60-Jähriger wird nach Parkplatzstreit handgreiflich

Ludwigsburg (ots)

Als ein 60 Jahre alter BMW-Lenker am Montag (06.07.2026) gegen 12.20 Uhr mit einem BMW auf einem privaten Firmenparkplatz in der Robert-Bosch-Straße parkte, wurde er von einem Mitarbeiter der Firma darauf angesprochen und gebeten, woanders zu parken. Der 60-Jährige wollte daraufhin auf einem weiteren zur Firma gehörenden Parkplatz anhalten. Abermals darauf angesprochen gab der BMW-Lenker Gas und fuhr gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Pkw, wodurch dieser in ein Gebüsch geschoben wurde und ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstand.

Als der BMW-Lenker weiterfahren wollte, gab ein 62-Jähriger ihm durch Handzeichen zu verstehen, dass er warten solle. Daraufhin soll der 60-Jährige ausgestiegen, auf den Mann zugegangen sein, ihn beleidigt und ins Gesicht geschlagen haben. Als zwei Frauen dazukamen, soll er auch diese beleidigt haben.

Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeireviers Marbach am Neckar konnten den 60-Jährigen kurz darauf vorläufig festnehmen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen und muss mit einer Anzeige wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

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