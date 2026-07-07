Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Einbruch auf Wertstoffhof

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter begaben sich zwischen Samstag (04.07.2026), 15.00 Uhr und Montag (06.07.2026), 07.20 Uhr widerrechtlich auf das Gelände eines Wertstoffhofes in der Calwer Straße in Renningen-Malmsheim.

Die Unbekannten hebelten mutmaßlich ein Fenster auf, um in ein Bürogebäude zu gelangen. Dort durchsuchten die Einbrecher mehrere Schränke und entwendeten zumindest ein Mobiltelefon. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07159 8045-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Renningen in Verbindung zu setzen.

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