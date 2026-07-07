Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Hund angefahren - Besitzer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 19 Jahre alter BMW-Lenker fuhr am Montag (06.07.2026) gegen 09.10 Uhr den Obstweg in Herrenberg-Mönchberg entlang, als plötzlich ein weiß-schwarzer Hund auf die Fahrbahn rannte. Der BMW-Lenker kollidierte mit dem Hund, der anschließend davonrannte. Ein Besitzer war nicht in der Nähe.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet insbesondere den Besitzer oder die Besitzerin des Hundes, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

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