Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: 30-Jähriger leistet sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei - Führerschein beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt derzeit gegen einen 30 Jahre alten Mann, der sich am Sonntagmittag (05.07.2026) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Holzgerlingen geleistet hat. Der Mercedes-Fahrer sollte kurz nach 12.00 Uhr in der Tübinger Straße einer Kontrolle unterzogen werden, da es den Anschein hatte, dass er nicht angeschnallt sein könnte. Doch anstatt den Hinweisen der Beamten Folge zu leisten, fuhr der 30-Jährige in die Schönaicher Straße und anschließend nach links in die Schlossstraße, wo er Gas gab. Dann bog er nach links in die Straße "Stäuchle" ab und fuhr von dort aus nach rechts in die Tübinger Straße. Von dort aus setzte der 30-Jährige die Fahrt wieder nach rechts in die Schlossstraße, anschließend in die Kreuzerwasenstraße und schließlich in die Taubenstraße fort, wo der Tatverdächtige den Mercedes abstellte und seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Aufgrund seiner rücksichtlosen Fahrweise hatten die verfolgenden Beamten den Blickkontakt zum Fluchtfahrzeug in der Tübinger Straße verloren. Passanten wiesen den Polizisten jedoch immer wieder den Weg, so dass sie letztlich das verlassene Fahrzeug in der Taubenstraße feststellten. Erneut gaben Passanten nun den Hinweis, dass der Mann davongerannt sei. Weitere Streifenwagenbesatzungen kamen ihm jedoch wenig später auf die Spur. Gegen eine Polizeibeamtin, die ihn bereits festhielt, wehrte sich der Tatverdächtige, indem er sich losriss. Eine weitere Streifenwagenbesatzung nahm ihn kurz darauf allerdings widerstandlos vorläufig fest. Da im Mercedes Spuren von Drogen gefunden wurden, musste sich der 30-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mann wird sich nun wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten müssen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die die Verfolgungsfahrt beobachtet haben bzw. durch die gefährliche Fahrweise des Mercedes-Lenkers gefährdet oder gar geschädigt wurden, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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