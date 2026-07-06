Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Feld fängt Feuer

Ludwigsburg (ots)

Ein Feld westlich der Bundesstraße 27, zwischen Kammgarnspinnerei und Besigheim, fing am frühen Sonntag (05.06.2026) gegen 3.00 Uhr Feuer. Ein 21 Jahre alter Fiat-Lenker hatte wohl zuvor Kreise auf dem abgemähten Feld gedreht, woraufhin der Stoppelacker mutmaßlich aufgrund der damit verbundenen Hitzeentwicklung in Brand geriet. Letztlich entstand eine Fläche von rund 1.300 Quadratmetern in Flammen.

Während der Sachschaden an dem Fiat bei rund 4.000 Euro liegt, kann die Schadenshöhe an dem Feld noch nicht genau beziffert werden.

Die Feuerwehr war für die Löschmaßnahmen ausgerückt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell