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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 37 Jahre alter Mann widersetzt sich Polizei nach exhibitionistischer Handlung

Ludwigsburg (ots)

Ein Zeuge machte die Polizei am Sonntagabend (05.07.2026), gegen 20.15 Uhr, auf einen Mann aufmerksam, der mit heruntergelassener Hose neben einem PKW auf einem Feldweg nahe einem Betrieb an der Gebersheimer Straße bei Leonberg stand und vermutlich masturbierte. Als die telefonisch informierte Polizei vor Ort eintraf, saß der Tatverdächtige in seinem Ford. Er schloss schließlich die Fahrertür, startete den PKW und fuhr kurzerhand davon. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen stellte eine Streifenwagenbesatzung den Ford in einem nahegelegenen Acker fest. Mutmaßlich war der Tatverdächtige auf seiner Flucht vor der Polizei von der Fahrbahn abgekommen. Vermutlich dürfte hierbei ein Flurschaden in noch unbekannter Höhe entstanden sein. Laut einer Zeugin war er anschließend mit einem E-Scooter davongefahren. Eine weitere Streifenwagenbesatzung entdeckte den 37-jährigen Tatverdächtigen auf dem E-Scooter in der Rutesheimer Straße. Die Aufforderungen zu stoppen, ignorierte der Mann, so dass ein Beamter den 37-Jährigen zu Fuß einholen und festhalten musste. Er wurde im weiteren Verlauf zu Boden gebracht, wobei er sich gegen die polizeiliche Maßnahme wehrte. Letztlich konnte die Gegenwehr gebrochen werden und der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Als er durchsucht wurde, stellte ein Polizeibeamter ein Einhandmesser fest, das grundsätzlich nicht in der Öffentlichkeit geführt werden darf. Da der Tatverdächtige angab, unter dem Einfluss eines Betäubungsmittels zu stehen, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach dem alle polizeilichen Maßnahmen durchgeführt waren, wurde der 37-Jährige auf freien Fuß entlassen. Neben einer Anzeige wegen exhibitionistischer Handlung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erwarten den Tatverdächtigen auch Ermittlungen wegen einer Unfallflucht, möglichem Fahren unter Drogeneinfluss sowie Mitführen eines Einhandmessers.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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