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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: 17-jähriger BMW-Lenker kollidiert mit Laterne, Mauer und Pkw

Ludwigsburg (ots)

Ein 17 Jahre alter BMW-Lenker fuhr am frühen Samstag (04.07.2026), gegen 03.40 Uhr mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit die Gartenstraße in Löchgau entlang. Dabei verlor er vermutlich die Kontrolle über das Fahrzeug, kam an einer Einmündung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne sowie einer Grundstücksmauer. Letztlich prallte er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend versuchte der 17-Jährige weiterzufahren. Vermutlich da dies aufgrund der erheblichen Beschädigungen an dem BMW nicht gelang, ergriff er zu Fuß die Flucht, obwohl Zeugen in aufgefordert haben sollen, da zu bleiben.

Die Zeugen, die bereits zuvor auf den BMW-Lenker aufmerksamen geworden waren, da er mit lauten Motorgeräuschen durch die Straßen gefahren sein soll, verständigten daraufhin die Polizei.

Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte der Jugendliche kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 17-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von rund 1,2 Promille ergeben. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist der 17-Jährige nicht.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 63.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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