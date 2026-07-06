Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: 23-Jähriger alkoholisiert in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (04.07.2026) gegen 00:15 Uhr war ein 23-jähriger Ford-Lenker auf der Landesstraße 1100 bei Marbach am Neckar in einen Unfall mit einem Sachschaden von rund 20.000 Euro verwickelt. Der 23-Jährige befuhr die Landesstraße 1100 von Marbach am Neckar kommend in Richtung Benningen. Kurz vor der Murrbrücke überholte der 23-Jährige ein vor ihm fahrendes Fahrzeug mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Hierbei verlor er im Kurvenbereich vor der Brücke die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er mit dem Brückengeländer und einem Straßenschild. Der Pkw wurde abgewiesen und kam auf der Gegenfahrbahn auf der Brücke zum Stillstand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die Beamten Atemalkoholgeruch beim 23-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Er musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde niemand.

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