Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Landratsamts

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht weitere Zeugen einer Unfallflucht, die eine noch unbekannte Frau am Samstag (04.07.2026) gegen 10.10 Uhr auf dem Parkplatz des Landratsamts in der Parkstraße in Böblingen verübt haben soll. Ein bereits bekannter Zeuge hatte zunächst beobachtet, wie eine bislang unbekannte, etwa 60 bis 65 Jahre alte Frau mit schulterlagen blonden Haaren mit einem PKW, vermutlich Seat oder Cupra, gegen einen geparkten Sprinter stieß. Als der Zeuge die Frau auf den Unfall ansprach, antwortete diese, sie würde eine Notiz am Sprinter hinterlassen. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen ist dies jedoch wohl nicht geschehen. Am Sprinter entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

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