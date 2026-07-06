Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: acht Jahre alter Junge bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein acht Jahre alter Junge am Sonntag (05.07.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 15.00 Uhr in Gemmrigheim einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Ein 58 Jahre alter VW-Lenker fuhr einen Wirtschaftsweg vom Häckselplatz kommend in Richtung der Verlängerung der Silcherstraße entlang, als hinter einem am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw der Jungen auf die Fahrbahn trat. Der 58-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Achtjährigen, sodass dieser stürzte.

Unmittelbar nach dem Unfall entwickelte sich eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen dem VW-Lenker und dem 51 Jahre alten Vater des Jungen. Im weiteren Verlauf soll der 51-Jährige den 58-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

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