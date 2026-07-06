Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Rutesheim: Zeugen stoppen alkoholisierten PKW-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte am Samstagmittag (04.07.2026) die Polizei, nachdem ihr kurz nach 12.00 Uhr auf dem Parkplatz Heckengäu an der Bundesautobahn 8 kurz nach der Anschlussstelle Heimsheim in Fahrtrichtung Stuttgart ein Hyundai-Fahrer aufgefallen war. Seine Fahrmanöver und auch sein Verhalten, nachdem er ausgestiegen war, deuteten darauf hin, dass er unter Alkohol stehen könnte. Noch während des Telefonats versuchte der Mann seine Fahrt fortzusetzen, konnte jedoch durch weitere Zeugen davon abgehalten werden. Als eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg vor Ort eintraf, händigte der 48 Jahre alte Hyundai-Lenker freiwillig die Fahrzeugschlüssel an die beiden Polizeibeamten aus und gab zu, auf dem Parkplatz auch gegen einen Sattelzug gefahren zu sein, so dass ein Sachschaden über rund 1.000 Euro entstanden war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von rund 2. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 48-Jährigen. Anschließend musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach Durchführung aller polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

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