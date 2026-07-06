Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Neuhausen auf den Fildern (BAB 8 Höhe AS): Weiterer Verkehrsunfall hat erneut eine schwer verletzte Person zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (05.07.2026) gegen 21:46 befuhr eine 34 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo die Bundesautobahn 8 auf dem linken Fahrstreifen von Stuttgart kommend in Richtung München. Aus ebenso bislang ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin auf regennasser Fahrbahn auf Höhe der Ausfahrt Neuhausen ins Schleudern und kollidierte zunächst mit der Mittelleitplanke. Anschließend wurde der VW Polo auf den mittleren Fahrstreifen abgewiesen, wo es schlussendlich zur Kollision mit einem dort fahrenden Audi A3 kam, der von einem 20-Jährigen gelenkt wurde. Der VW Polo kam quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der Audi kam auf dem Standstreifen zwischen Ab- und Auffahrt der AS Neuhausen zum Stillstand. Die 34-Jährige wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf 30.000 Euro. Zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen, der Sperrung der Anschlussstelle sowie zur Reinigung der Unfallstelle war die Autobahnmeisterei im Einsatz. Für die Dauer der Reinigungsmaßnahmen war die AS Neuhausen bis Montag (06.07.2026) 02:00 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr auf der Durchgangsfahrbahn Richtung München war hiervon nicht betroffen und wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen. Ersten Ermittlungen zufolge besteht kein ursächlicher Zusammenhang mit einem sich wenige Augenblicke zuvor dort ereigneten Verkehrsunfall (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6308458). Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

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