Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Neuhausen auf den Fildern (BAB 8 AS Neuhausen): Fahrzeugüberschlag hat eine schwer verletzte Person zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (05.07.2026) gegen 21:46 befuhr der 26-jährige Fahrer eines Skoda Superb die Bundesautobahn 8 von Stuttgart kommend in Richtung München. Auf regennasser Fahrbahn geriet der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache auf Höhe der Ausfahrt Neuhausen zunächst ins Schleudern. Im Bereich der BAB-Abfahrt überfuhr er daraufhin mindestens einen dort angrenzenden Grashügel, wobei sich der Skoda überschlug und auf der Fahrbahn der BAB-Auffahrt Richtung München zum Stillstand kam. Der 26-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Durch Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren wurde er mit schwerem Gerät aus dem Skoda gerettet. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der Fahrer durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf 25.000 Euro. Zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen, der Sperrung der Anschlussstelle sowie zur Reinigung der Unfallstelle war die Autobahnmeisterei im Einsatz. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Reinigungsmaßnahmen war die AS Neuhausen bis Montag (06.07.2026) 02:00 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr auf der Durchgangsfahrbahn Richtung München war hiervon nicht betroffen und wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

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