Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Rettungswagen verunfallt - Zeugen gesucht -

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (04.07.2026) gegen 11:50 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrer eines Rettungswagens mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung BAB 81. Der Rettungswagen befand sich auf einer Einsatzfahrt. Eine 58-jährige Lenkerin eines Mazda befuhr ihrerseits die Frankfurter Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach links in die Monreposstraße abzubiegen. Hierzu ordnete sich die Lenkerin des Mazda auf der Linksabbiegespur ein und hielt dort zunächst verkehrsbedingt an. Hinter dem Mazda befand sich ein Kleintransporter Daimler-Benz (Sprinter), der ebenfalls beabsichtigte, links abzubiegen. Der Rettungswagen näherte sich der Kreuzung unter der Nutzung von Sonder- und Wegerechten und überfuhr das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Der 21-jährige Fahrer des Rettungswagens bemerkte dabei den Mazda, bremste zunächst leicht ab, beschleunigte anschließend jedoch wieder. Der Mazda hatte Grünlicht und fuhr an, um den Abbiegevorgang einzuleiten. Die 58-jährige Lenkerin des Mazda nahm dabei den Rettungswagen wahr, bremste zunächst ebenfalls leicht ab, setzte ihre Fahrt jedoch wenige Augenblicke ebenso fort. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zur Kollision zwischen der linken Fahrzeugfront des Rettungswagens und der rechten Fahrzeugfront des Mazda. Durch die Kollision wurde der Mazda nach links geschleudert, überfuhr eine Verkehrsinsel, beschädigte ein dort befindliches Verkehrszeichen und kollidierte abschließend frontal mit dem noch verkehrsbedingt wartenden Sprinter eines 43-Jährigen. Dort kam der Mazda zum Stillstand. Sowohl der 21-jährige Fahrer des Rettungswagens, dessen 35 Jahre alter Beifahrer als auch die 58-jährige Lenkerin des Mazda wurden leicht verletzt. Die 58-Jährige wurde vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem weiteren Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Sprinters blieb unverletzt. Der Rettungswagen und der Mazda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sprinter hingegen blieb fahrbereit. Einer ersten Schätzung zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf 25.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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