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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 72 Jahre alter Radfahrer bei Unfall in der Schwieberdinger Straße schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (03.07.2026) ereignete sich gegen 09.20 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ein Unfall zwischen einem 72 Jahre alten Radfahrer und einem 73-jährigen PKW-Lenker. Während der Radfahrer die Schwieberdinger Straße an einem ampelgeregelten Fußgängerfurt queren wollte, bog nahezu zeitgleich der 73-Jährige mit seinem Mercedes von der Rheinlandstraße nach links in die Schwieberdinger Straße ab. Beide Beteiligte hatten zu diesem Zeitpunkt Grünlicht, wobei der Mercedes-Fahrer dem Radfahrer einen Vorrang hätte gewähren müssen. Vermutlich übersah der PKW-Lenker den Radler jedoch und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 72-Jährige, der einen Helm trug, stürzte in der Folge. Er erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Schwieberdinger Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen 10.45 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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