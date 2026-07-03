Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Gerlingen: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (02.07.2026) gegen 12.14 Uhr befuhr ein 58-jähriger Motoradlenker mit seiner Kawasaki Ninja die Bundesautobahn 81, vom Leonberger Dreieck kommend in Fahrtrichtung Heilbronn. Kurz nach dem Engelbergtunnels kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mehrfach mit der dortigen Betonschutzmauer, wodurch er schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 5.000 Euro. Nach dem Verkehrsunfall war das Motorrad nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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