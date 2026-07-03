Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter beleidigt fünfjähriges Kind

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen zu einer Beleidigung, die ein noch unbekannter Täter am Donnerstag (02.07.2206) gegen 14.15 Uhr an der Bushaltestelle "Dresdner Straße" im Gröninger Weg in Bietigheim-Bissingen verübte. An der Haltestelle standen eine 27 Jahre alte Frau mit ihren beiden fünf- und dreijährigen Kindern. Der Fünfjährige hantierte während der Wartezeit mit einem Stock. Dies scheint den Unbekannten verärgert zu haben, worauf er schnellen Schrittes und in wohl einschüchternder Weise auf das Kind zuging. Nachdem er nah an den Jungen herangetreten war, beleidigte er ihn rassistisch. Eine bislang ebenfalls noch unbekannte junge Frau mischte sich schließlich ein und unterstützte die Familie, wodurch sich die Situation beruhigte. Hierauf stiegen alle in den ankommenden Bus der Linie 551 ein. Die Polizei bittet nun insbesondere die junge Frau, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell