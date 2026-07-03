Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ingersheim-Kleiningersheim: Dachstuhlbrand in der Hauptstraße - 7. Meldung

Ludwigsburg (ots)

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Die in der letzten Pressemitteilung als "unbekannte Flüssigkeit" bezeichnete Substanz konnte zwischenzeitlich als Ammoniak-Lösung identifiziert werden. Der betreffende Kanister wird durch die Gemeinde Ingersheim fachgerecht entsorgt. Weitere gefährliche Stoffe wurden bei einer Durchsuchung des Gebäudes nicht mehr aufgefunden.

Die Absperrmaßnahmen in der Hauptstraße wurden am Donnerstagabend (02.07.2026) gegen 19:15 Uhr aufgehoben und die Straße wieder freigegeben. Die Anwohner in unmittelbarer Nachbarschaft des Brandobjekts, die aus Sicherheitsgründen für die Dauer der Einsatzmaßnahmen evakuiert worden waren, konnten ab 21:00 Uhr wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Das betroffene Gebäude bleibt zunächst weiterhin als Tatort amtlich beschlagnahmt, da noch Maßnahmen der Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Ludwigsburg erforderlich sind. Das Gebäude ist unbewohnbar, die Statik muss fortwährend neu beurteilt werden.

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