Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte Zeugin zu Verkehrsunfall mit Radfahrerin gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (01.07.2026) gegen 19:45 Uhr im Bereich der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen.

Eine 15-jährige Radfahrerin befuhr die Gustav-Rau-Straße in Richtung Steinheimer Straße auf dem Radweg neben der Fahrbahn. Am Einmündungsbereich zur Rötestraße querte sie diesen, nachdem sie zunächst kein heranfahrendes Fahrzeug festgestellt hatte. Während sie den Einmündungsbereich passierte, fuhr ein bislang noch unbekannter weißer VW vom Modell Arteon aus der Rötestraße in den Einmündungsbereich zur Gustav-Rau-Straße und kollidierte mit dem hinteren Rad der Zweiradlenkerin. Hierdurch stürzte die Jugendliche vom Fahrrad. Hierauf soll der noch unbekannte Lenker angehalten und ausgestiegen sein und sich nach ihrem Wohlbefinden erkundigt haben. Nachdem die Zweiradlenkerin signalisierte, dass es ihr gut gehe fuhr der unbekannte Mann mit seinem VW davon. Auch eine hinter dem VW fahrenden unbekannte Pkw-Lenkerin sprach die Jugendliche an und fragte, ob sie einen Rettungsdienst verständigen solle. Auch dies lehnte die Jugendliche ab und fuhr weiter. Am Folgetag musste die 15-Jährige sich aufgrund ihrer zugezogenen Verletzungen in ärztliche Behandlung begeben.

Der unbekannte Fahrer des weißen VW soll rund 40 bis 50 Jahre alt und etwa 165 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte schwarze kurzrasierte Haare und einen grauen kurzen Bart. Er trug ein orangenes T-Shirt und eine helle lange Jeanshose.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird die unbekannte Fahrzeuglenkerin gebeten, die hinter dem VW fuhr, sich zu melden.

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