Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ingersheim-Kleiningersheim: Dachstuhlbrand in der Hauptstraße - 6. Meldung

Ludwigsburg (ots)

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Die beabsichtigten Maßnahmen des Entschärfungsteams des Landeskriminalamts Baden-Württemberg wurden erfolgreich abgeschlossen. Die fraglichen Substanzen wurden freigelegt und verschiedenen Tests unterzogen. Nachdem dabei keine Brand- oder Explosionsgefahr festgestellt wurde, können die Stoffe für weitergehende Untersuchungen abtransportiert werden.

Im Zuge der Maßnahmen wurde noch ein Kanister mit einer unbekannten Flüssigkeit entdeckt, bei der es sich möglicherweise um einen Gefahrstoff handeln könnte. Diese Substanz wird durch Gefahrstoffexperten der Feuerwehr zusammen mit dem Entschärfungsteam untersucht. Die Einsatzmaßnahmen hierzu dauern aktuell noch an (18:50 Uhr). Bis zum Abschluss der Maßnahmen bleibt die Hauptstraße in Kleiningersheim im Gefahrenbereich weiterhin gesperrt. Über das Ergebnis der Überprüfungen wird im Laufe des kommenden Tages nachberichtet.

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