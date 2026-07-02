Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht im Kreuzungsbereich Hintere Gasse

Am Kübelesbrunnen - Polizei sucht unbekannten Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (01.07.2025), gegen 16.20 Uhr, befuhr eine 48-jährige Mazda-Lenkerin in Bietigheim-Bissingen die Hintere Gasse und bog nach links in die Straße Am Kübelesbrunnen ab. Im Kurvenbereich kam es zu einer leichten Kollision mit einem unbekannten Radfahrer, welcher ihr in Fahrtrichtung Hintere Gasse entgegenkam. Durch den Kontakt des Fahrrades des Unbekannten wurde der linke Außenspiegel und die Fahrertüre des Mazda beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Nach der Kollision setzte der Radfahrer seine Fahrt zunächst fort, hielt in der Hinteren Gasse kurz an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen etwa 50-jährigen Mann handeln, welcher zirka 170 cm groß und von kräftiger Figur war. Weiter trug er ein dunkles T-Shirt mit Streifen. Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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