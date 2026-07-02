Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: entzündbarer flüssiger Stoff in Gefahrguttransporter ausgelaufen - Autobahn wieder frei

Ludwigsburg (ots)

Wie die Feuerwehr Sindelfingen per Pressemitteilung mitteilte, konnte der Gefahrguttransporter zwischenzeitlich zu einem nahegelgenen Parkplatz geleitet werden. Dort erfolgen weitere Bergemaßnahmen. (Die Feuerwehr Sindelfingen stellt die Pressemitteilung unter anderem auf ihrer Homepage zur Verfügung.)

Die Sperrungen der Autobahn und die damit verbundenen Umleitungen konnten gegen 16.30 Uhr aufgehoben werden (näheres hierzu ist der Erstmeldung zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6306972). Lediglich durch Reinigungsarbeiten im Bereich des Einsatzortes kann es noch zu Einschränkungen kommen.

Hinsichtlich möglicher Ermittlungsmaßnahmen durch die Polizei wird morgen nachberichtet.

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