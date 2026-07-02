Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: temporäre Einschränkung der Erreichbarkeit des Polizeireviers Herrenberg - Information der Bevölkerung

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 4. Juli 2026 finden ab 8:30 Uhr geplante Arbeiten an der Stromversorgung des Polizeireviers Herrenberg statt. Dabei wird es unvermeidlich zu vorübergehenden Stromausfällen kommen. Das Polizeirevier Herrenberg wird aus diesem Grund an dem Tag telefonisch nur eingeschränkt erreichbar sein. Auch beim Empfang von E-Mails wird es zu entsprechenden Verzögerungen kommen. Die genaue Dauer der Ausfälle ist aktuell noch nicht bekannt.

Die Bevölkerung wird gebeten, sich bei unaufschiebbaren Angelegenheiten persönlich an die Wache des Polizeireviers zu wenden (Alzentralstraße 1, 71083 Herrenberg). In Notfällen ist die Polizei selbstverständlich wie gewohnt über die Notrufnummer 110 telefonisch erreichbar.

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