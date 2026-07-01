Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: VW landet in Böschung

Ludwigsburg (ots)

Ein 37 Jahre alter VW-Lenker fuhr am Mittwoch (01.07.2026) gegen 09.40 Uhr die Landesstraße 1110 von Sachsenheim-Hohenhaslach in Richtung Ochsenbach entlang. Aus noch ungeklärter Ursache kam er dabei von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Leitplanke und landete schließlich auf der Seite liegend in einer Böschung.

Der 37-Jährige erlitt den derzeitigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 8.000 Euro belaufen. Der VW wurde abgeschleppt.

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