Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Schulzentrum

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter warfen zwischen Montag (29.06.2026), 21.30 Uhr und Dienstag (30.06.2026), 06:20 Uhr ein Fenster eines Schulgebäudes in der Murkenbachstraße in Böblingen ein. Anschließend begaben sich die Einbrecher in den Gebäudekomplex, hebelten Türen auf und durchsuchten Räume.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten unter anderem mehrere Tablets sowie Bargeld. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. Ebenso hoch dürfte der entstandene Sachschaden sein.

Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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