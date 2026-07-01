POL-LB: BAB 81
Gärtringen: Ausfahrt an der Anschlussstelle Gärtringen wegen Auffahrunfall gesperrt
Ludwigsburg (ots)
Gegen 10:20 Uhr (01.07.2026) hat sich auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Singen auf Höhe der Anschlussstelle Gärtringen ein Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem Kleintransporter ereiget. Die Unfallaufnahme läuft. Aktuell sind beide Fahrspuren der Ausfahrt komplett gesperrt, ein Abfahren von der BAB 81 an der AS Gärtringen ist daher nicht möglich. Nähere Informationen liegen noch nicht vor, die Unfallaufnahme läuft. Es wird nachberichtet.
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