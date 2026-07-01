Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Zeugen zu Unfallflucht in der Mittelstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (30.06.2025) zwischen 09:45 Uhr und 12:45 Uhr in der Mittelstraße in Erdmannhausen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen geparkten BMW, der auf einem Parkplatz gegenüber eines Lebensmittelmarkts stand, und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

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