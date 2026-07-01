Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: 26-Jähriger nach Raub in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann befindet sich seit Samstag (27.06.2026) in Untersuchungshaft, nachdem er im Verdacht steht, am Freitag (26.06.2026) einen 62-Jährigen beraubt zu haben.

Der 62-Jährige war in Ausübung seiner Tätigkeit als Postmitarbeiter gegen 15.30 Uhr im Begriff, mit einem Generalschlüssel einen Briefkasten der Deutschen Post in der Stuttgarter Straße in Böbingen zu leeren. Plötzlich soll sich der 26-Jährige von der Seite genähert und nach dem Schlüssel gegriffen haben. Im Zuge eines Gerangels soll es dem jungen Mann gelungen sein, dem 62-Jährigen den Schlüssel zu entreißen und zu flüchten.

Der Tatverdächtige konnte im Zuge sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Den zuvor entwendeten Schlüssel hatte er bei sich.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 26 Jahre alte Deutsche am Samstag (27.06.2026) einem Haftrichter am Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Raubes und wies den jungen Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnte, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

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