Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Unfall zwischen Hohenhaslach und Horrheim

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da ein Tier, möglicherweise ein Hund, am Sonntagmittag (28.06.2026) gegen 12.30 Uhr die Landesstraße 1106 zwischen Hohenhaslach und Horrheim überquerte, ereignete sich ein Unfall, bei dem eine 53 Jahre alte Frau schwere Verletzungen erlitt. Die 53-Jährige war Beifahrerin in einem Mercedes, den ein 52 Jahre alter Mann lenkte. Dieser versuchte gemäß derzeitiger polizeilicher Erkenntnisse dem Tier auszuweichen und kam hierbei in Fahrtrichtung Horrheim von der Fahrbahn ab. Der Mercedes prallte im Straßengraben gegen ein Abflussrohr aus Beton, was mutmaßlich dazu führte, dass sich der PKW seitlich überschlug und letztlich wieder auf den Rädern auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Während der Fahrer leichte Verletzungen erlitt, musste die Beifahrerin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die L 1106 rund drei Stunden lang voll gesperrt.

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