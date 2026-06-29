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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Zeugen nach Vorfall am Bahnhof gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei der Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Freitag (26.06.2026), gegen 21.00 Uhr in der Bahnhofstraße in Kirchheim am Neckar ereignete.

Ein 73 Jahre alter Mann stand mit seinem Fahrrad am Gleis 2 des Bahnhofs, direkt neben dem Bahnhofsgebäude, als ein etwa 70 Jahre alter Mann auf ihn zukam, etwas für ihn Unverständliches sagte und mit seinem Geldbeutel herumwedelte. Der Unbekannte packte den 73-Jährigen dann unvermittelt an beiden Armen, riss an seinem Hemd und durchsuchte seine Hosentaschen. Dort fand der Unbekannte eine schwarze Schlüsseltasche und nahm diese zunächst an sich. Daraufhin entstand ein Gerangel um das Etui, das schließlich beendet wurde, als ein Zug aus Richtung Heilbronn einfuhr. Aus diesem stiegen eine etwa 20 Jahre alte Frau und ihr gleichaltriger Begleiter aus, die der 73-Jährige um Hilfe bat. Daraufhin ging der Unbekannte davon. Die Schlüsseltasche verblieb bei dem 73-Jährigen.

Der Unbekannte wurde als etwa 165 cm groß mit schwarzem Vollbart beschrieben. Er soll eine lange dunkle weit geschnittene Hose sowie eine schwarze Mütze getragen haben.

Zeugen, insbesondere die beiden noch unbekannten Helfenden, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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