Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigungen im Freibad

Ludwigsburg (ots)

Gleich zweimal, am Samstag- und am Sonntagabend (27./28.06.2026) musste die Polizei in das Freibad in Asperg ausrücken, nachdem dort Mädchen sexuell belästigt worden waren. Am Samstag (27.06.2026) ereignete sich die Tat kurz nach 18.00 Uhr im Schwimmbecken. Ein 25 Jahre alter Mann näherte sich einer Zwölfjährigen und fasste dieser oberhalb ihres Bikinis an die Brüste und an ihren Oberschenkel.

Am Sonntag belästigte ein 21 Jahre alter Mann zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen im Bereich des Strudelbeckens. Dieser zog die Jugendlichen nacheinander an sich und betatschte die Brüste, den Po sowie den Schambereich.

In beiden Fällen alarmierte das Freibadpersonal die Polizei und hielt die Täter vor Ort bis zu deren Eintreffen fest. Gegen beide Männer führt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nun Ermittlungen wegen sexueller Belästigung bzw. im Falle des 25-jährigen Tatverdächtigen wegen sexuellen Missbrauchs von Kind.

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