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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Pleidelsheim: Zeugen nach Autokorso auf der Autobahn gesucht - KORREKTUR

Ludwigsburg (ots)

Korrektur der Pressemitteilung von 10.47 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6304181: Der Vorfall ereignete sich nicht am Samstag (27.06.2026), sondern am Freitag (26.06.2026).

Mehrere Pkw, darunter eine Mercedes C-Klasse, eine Mercedes E-Klasse sowie ein BMW, fuhren auffallend langsam und mit eingeschalteten Warnblinkanlagen am Freitag (26.06.2026) gegen 22.20 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart.

Zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord näherte sich von hinten ein noch unbekannter Lkw-Lenker dem Autokorso. Da die Pkw extrem langsam fuhren, wechselte der Lkw-Fahrer auf den mittleren Fahrstreifen, um sie zu überholen. Zeugenangaben zufolge soll der Fahrer der C-Klasse daraufhin kurz vor dem Lkw auf die mittlere Spur eingeschert sein, sodass der Lkw-Lenker stark habe bremsen müssen, um eine Kollision zu verhindern.

Anschließend sollen die Teilnehmenden des Autokorsos durch langsames Fahren sowohl den rechten als auch den mittleren Fahrstreifen blockiert haben, sodass der restliche Verkehr auf den linken Fahrstreifen ausweichen musste. Zeitweise sollen die Fahrer ihre Pkw wieder beschleunigt haben, nur, um anschließend wieder abzubremsen und langsam mit eingeschalteten Warnblinkanlagen weiterzufahren.

Zeugen sowie etwaige Geschädigte, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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